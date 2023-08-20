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Аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на авиационные службы.

О причинах временной приостановки работы авиаслужб пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании "Россия" по маршруту Мурманск – Москва задержали на четыре часа из-за птицы, попавшей в двигатель самолета.

До этого президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что скандал, связанный с задержками рейсов авиакомпании Red Wings может стать началом конца для нее, однако стоит помнить о проблемах технического характера, с которыми сталкиваются авиаперевозчики в условиях санкций.