Эксперт заявил, что задержки рейсов Red Wings могут стать началом конца для компании

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Скандал, связанный с задержками рейсов авиакомпании Red Wings может стать началом конца для нее, однако стоит помнить о проблемах технического характера, с которыми сталкиваются авиаперевозчики в условиях санкций, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Об этом сообщает радио КП.

Он отметил, что стоит ожидать судебные иски по факту произошедшего.

"Я не исключаю, что это (задержки. – Прим. ред.) все-таки связано с санкциями против нас, есть проблемы технического характера. Если проблема материального характера у авиакомпании, то это начало конца, к сожалению", – сказал Голов.

Если министерство транспорта РФ окажет компании поддержку, то она вполне сможет справиться с возникшей проблемой, считает президент союза.

За минувшие дни авиакомпания Red Wings допустила сразу несколько серьезных задержек в расписании. 15 августа рейс из Москвы в египетский Шарм-эш-Шейх был задержан на пять часов, позже его перенесли на целые сутки.

Пассажиры, которые должны были лететь из Турции в Екатеринбург, остались в Анталье и смогли покинуть аэропорт спустя два дня после указанной в билетах даты.

По факту случившегося глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении компании уголовное дело. Его начали расследовать по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не соответствующих требованиям безопасности.

Однако сама авиакомпания после уголовного дела не увидела угрозы безопасности пассажирам и самолету из-за выключенной вспомогательной силовой установки (ВСУ).

По словам представителей компании, рейс Анталья – Москва выполнялся с деактивированной ВСУ, что является распространенной международной практикой и не нарушает требований безопасности.



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