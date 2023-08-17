16:45Транспорт
Эксперт заявил, что задержки рейсов Red Wings могут стать началом конца для компании
Фото: 123RF/sikaraha
Скандал, связанный с задержками рейсов авиакомпании Red Wings может стать началом конца для нее, однако стоит помнить о проблемах технического характера, с которыми сталкиваются авиаперевозчики в условиях санкций, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Об этом сообщает радио КП.
Он отметил, что стоит ожидать судебные иски по факту произошедшего.
"Я не исключаю, что это (задержки. – Прим. ред.) все-таки связано с санкциями против нас, есть проблемы технического характера. Если проблема материального характера у авиакомпании, то это начало конца, к сожалению", – сказал Голов.
Если министерство транспорта РФ окажет компании поддержку, то она вполне сможет справиться с возникшей проблемой, считает президент союза.
За минувшие дни авиакомпания Red Wings допустила сразу несколько серьезных задержек в расписании. 15 августа рейс из Москвы в египетский Шарм-эш-Шейх был задержан на пять часов, позже его перенесли на целые сутки.
Пассажиры, которые должны были лететь из Турции в Екатеринбург, остались в Анталье и смогли покинуть аэропорт спустя два дня после указанной в билетах даты.
По факту случившегося глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении компании уголовное дело. Его начали расследовать по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не соответствующих требованиям безопасности.
Однако сама авиакомпания после уголовного дела не увидела угрозы безопасности пассажирам и самолету из-за выключенной вспомогательной силовой установки (ВСУ).
По словам представителей компании, рейс Анталья – Москва выполнялся с деактивированной ВСУ, что является распространенной международной практикой и не нарушает требований безопасности.
Москвичам рассказали о ситуации с авиакомпанией Red Wings
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