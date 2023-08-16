СК РФ возбудил уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против авиакомпании Red Wings по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не соответствующих требованиям безопасности. Об этом сообщает западное межрегиональное СУТ СК РФ в своем телеграм-канале.

"По поручению председателя Следственного комитета РФ следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов авиакомпанией Red Wings", – указано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 13 августа граждане, отвечающие за техническую эксплуатацию самолетов, являющиеся работниками компании Red Wings, позволили выполнить воздушному судну перелет по маршруту Анталья – Москва при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри самолета и обеспечения запуска двигателей без использования наземного оборудования.

Подчеркивается, что на борту находились 406 пассажиров.

Допуск неисправного воздушного судна создал угрозу безопасности жизни или здоровья людей из-за их длительного пребывания в салоне самолета. По словам представителей СК, внутри него была зафиксирована высокая температура воздуха.

"Следственными органами СК РФ организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – добавили в ведомстве.

Также в рамках расследования полицейские проверят другие факты возможного оказания небезопасных услуг авиакомпанией Red Wings, резюмировали в СК.

Ранее авиакомпания отменила рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эль-Шейх. В связи с этим представители авиакомпании предложили пассажирам осуществить полет не 15, а 16 августа.

Также Red Wings задержала рейс, летевший из Екатеринбурга в Анталью. По словам представителей компании, вылет не был произведен из-за поломки двух самолетов. Пассажиры задержанных рейсов летели на резервных самолетах авиакомпании и на вспомогательном борте "Икар".

Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией.

Утром 16 августа рейс авиакомпании Red Wings, который должен был осуществлять полет из Антальи в Екатеринбург, вылетел из турецкого аэропорта с задержкой около двух суток. Самолет должен был покинуть воздушную гавань 14 августа.



Авиакомпания Red Wings планирует восстановить график полетов с 16 августа