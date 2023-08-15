Первый самолет с застрявшими в Турции туристами приземлился в Екатеринбурге

Первый самолет с группой туристов, застрявших в Турции, приземлился в Екатеринбурге. Для их вывоза Red Wings запросила дополнительное воздушное судно у авиакомпании "Икар".

Но до сих пор на турецких курортах остается большая часть отдыхавших. Для них авиакомпания опубликовала новое расписание рейсов. Кроме того, за неудобства пассажирам пообещали сертификат на бесплатный перелет по любому из внутренних направлений с отправлением из Екатеринбурга.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.