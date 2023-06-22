Система представления планов полетов беспилотникам будет бесплатной – Росавиация

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Цифровая система представления планов полетов беспилотным летательным аппаратам будет работать бесплатно. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"Необходимо отметить, что данные платформы (речь в том числе о системе учета БПЛА. – Прим. ред.) содержат самую актуальную информацию и позволяют официально предоставлять государственные услуги. Данный сервис предоставляется бесплатно", – приводятся в сообщении слова замглавы ведомства Дмитрия Ядрова.

Отмечается, что разработкой системы представления полетов для БПЛА занимались концерн "Алмаз-Антей" и подведомственная Росавиации "Госкорпорация по ОрВД".

Созданная ими система позволит запрашивать доступ к в воздушному пространству в режиме "одного окна", определять возможность запуска БПЛА, оценивать ситуацию в воздушном пространстве, а также даст пользователям возможность информировать компетентные органы о начале и окончании полета.

Сейчас "Госкорпорация по ОрВД" ведет переговоры с регионами России о возможности запуска системы и получении необходимых разрешений для начала полетов беспилотников над городами. Также обсуждается возможность предоставления доступа к системе представителям силовых ведомств.

Ранее Владимир Путин поручил интегрировать беспилотные летательные аппараты в единое воздушное пространство России. В этом контексте он указал на возможность цифровой трансформации организации воздушного движения.



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