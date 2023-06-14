Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство РФ

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Владимир Путин поручил интегрировать беспилотные летательные аппараты в единое воздушное пространство России, следует из документа, размещенного на сайте Кремля.

"Принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ, рассмотрев в том числе вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, касающейся систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем", – говорится в одном из пунктов поручения.

Доклад по соответствующей теме президент ждет до 1 сентября, далее – раз в полгода.

Кроме того, Путин поручил кабмину РФ и ВЭБ.РФ до 15 июля принять меры для участия госкорпорации в финансировании разработки инноваций, включая БПЛА. Ответственными были назначены Михаил Мишустин и председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

Ранее Минтранс РФ разработал законопроект с новыми правилами использования дронов над городами, согласно которым запуски беспилотников над населенными пунктами разрешаются только на высотах до 150 метров от земной или водной поверхности. Такие области будет устанавливать сам Минтранс по представлению органов местного самоуправления и исполнительных органов городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

При этом для организации полетов больше не нужно будет подавать план перемещения дронов, если их масса составляет до 30 килограммов и они будут в пределах прямой видимости.

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