Минтранс определил новые правила запуска дронов над городами

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Минтранс РФ разработал проект постановления правительства, который внесет изменения в федеральные правила использования воздушного пространства страны. Нововведения коснутся упрощения регламентов для развития отрасли гражданских дронов, сообщает газета "Известия".

В частности, ведомство предложило разрешить запуски беспилотников над населенными пунктами, но только на высотах до 150 метров от земной или водной поверхности. Кроме того, дрон должен быть в прямой видимости от внешнего пилота и в специальных зонах полетов БПЛА.

Такие области будет устанавливать сам Минтранс по представлению органов местного самоуправления и исполнительных органов городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

При этом для организации полетов больше не нужно будет подавать план перемещения дронов, если их масса составляет до 30 килограммов и они будут в пределах прямой видимости.

Если же полет необходимо провести вне установленной зоны для БПЛА или на высотах более 150 метров, то беспилотник должен быть обеспечен постоянной двухсторонней радиосвязью с органом аэронавигации.

Кроме того, согласно новым правилам, план полетов на дроне можно будет подать через интернет или при помощи телефонной сети. Также упрощается порядок применения беспилотников в сельском хозяйстве.

По информации газеты, в конце мая проект направили в профильные федеральные органы власти для согласования. Планируется, что новые нормы введут с марта следующего года.

Ранее сообщалось, что житель Усть-Илимска получил штраф за незаконный запуск квадрокоптера. В феврале этого года он осуществил запуск беспилотного летательного аппарата, не имея плана полета и разрешения на использование воздушного пространства.

До этого в Госдуме предложили создать рабочую группу, в рамках которой участники будут в оперативном порядке разрабатывать инициативы по регулированию использования беспилотников.

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