12:29Регионы
Запрет на полеты беспилотников вступил в силу в Курской области
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В Курской области вступило в силу постановление о запрете на запуск беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Он отметил, что бороться с БПЛА будут оперативные группы, в которые войдут дружинники, сотрудники полиции и Росгвардии. Для это они будут использовать специальные противодроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы.
"Еще раз призываю всех курян соблюдать введенный запрет. Это важно для обеспечения нашей общей безопасности!" – написал глава региона.
Ранее на фоне участившихся атак украинских беспилотников, в том числе недавнего нападения на Кремль, во многих российских регионах запретили запуск дронов. Среди субъектов, которые ввели соответствующий запрет, оказались Москва и Курская область.
Использовать беспилотники запретили в 50 российских регионах
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