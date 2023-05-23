Запрет на полеты беспилотников вступил в силу в Курской области

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Курской области вступило в силу постановление о запрете на запуск беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он отметил, что бороться с БПЛА будут оперативные группы, в которые войдут дружинники, сотрудники полиции и Росгвардии. Для это они будут использовать специальные противодроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы.

"Еще раз призываю всех курян соблюдать введенный запрет. Это важно для обеспечения нашей общей безопасности!" – написал глава региона.

Ранее на фоне участившихся атак украинских беспилотников, в том числе недавнего нападения на Кремль, во многих российских регионах запретили запуск дронов. Среди субъектов, которые ввели соответствующий запрет, оказались Москва и Курская область.

