В Курской области ввели запрет на использование беспилотников

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Запрет на запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ввели на территории Курской области. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Ранее мы рекомендовали курянам не использовать беспилотники в бытовых целях, однако из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории на последнем заседании оперативного штаба принято решение о запрете на использование БПЛА", – указано в сообщении.

Старовойт напомнил, что в Курской области действует средний уровень реагирования и желтый уровень террористической опасности.

Запрет на запуск дронов будет действовать до снятия уровня реагирования, подчеркнул губернатор. Он призвал граждан области сохранять бдительность и сообщать о подозрительных людях, вещах или БПЛА экстренным службам.

Ранее запрет на запуск БПЛА ввели в Псковской области. По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, исключением станут беспилотники, которые используют по решению органов государственной власти или местного самоуправления.

До этого запрет на запуск беспилотников был введен в Москве. Сергей Собянин отметил, что такие меры необходимы, чтобы избежать несанкционированного использования дронов, которые могут помешать работе правоохранителей.

