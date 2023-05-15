Продажи квадрокоптеров на маркетплейсах РФ выросли почти в 20 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Продажи квадрокоптеров в России в первом квартале 2023 года выросли в 15–20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace.

Отмечается, что в указанный период на Ozon было продано 17,6 тысячи дронов, что в 15 раз больше, чем годом ранее. А на Wildberries продажи достигли 26,7 тысячи штук – в 20 раз больше. Количество продавцов квадрокоптеров на данных площадках увеличилось между тем в 4–5,5 раза.

Повышенный интерес россиян к беспилотникам эксперты связывают с их частым упоминанием в СМИ в контексте спецоперации на Украине. Тем не менее наибольший спрос наблюдается в сегменте детских моделей дронов и квадрокоптеров, предназначенных для видео- и фотосъемки. Последние используют в путешествиях по России и за границей.

Часть беспилотников закупают все же и для применения на Украине. Как отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, они являются сейчас одним из товаров первой необходимости для армии РФ. Он также указал и на существующие запреты на запуск БПЛА в регионах РФ, из-за чего многие дроны отправляются в зону СВО.

Ранее на фоне участившихся атак украинских беспилотников, в том числе недавнего нападения на Кремль, более чем в половине регионов РФ запретили запуск БПЛА. Среди субъектов, которые ввели соответствующий запрет, оказалась и Москва.

Так, в столице запрещен запуск любых дронов, за исключением тех, что используются по решениям органов власти. Как объяснял Сергей Собянин, это необходимо, чтобы избежать несанкционированного использования БПЛА, которые могут помешать работе правоохранителей.



Использовать беспилотники запретили в 50 российских регионах