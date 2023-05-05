Депутат Картаполов предложил создать горячую линию для передачи информации о БПЛА

Фото: 123RF/alexeyzatevahin

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил создать в РФ горячую линию, чтобы граждане могли оперативно сообщать экстренным службам о беспилотниках. Своей идеей он поделился в беседе с РБК.

"Нужно сделать канал, чтобы информация (о беспилотниках. – Прим. ред.) поступала быстрее. Нужен какой-то короткий номер, горячая линия, чтобы человек мог позвонить и информация сразу оказалась бы там, где должна", – сказал парламентарий.

Он напомнил, что информация о дронах, атаковавших недавно Кремль, поступила еще когда те летели над Московской областью, однако в экстренных службах ее сочли недостоверной. По мнению Картаполова, лучше лишний раз проверить ложное сообщение, чем допустить повторение подобных случаев.

Также депутат считает, что важные объекты, например нефтехранилища, должны сами обеспечить себе защиту от БПЛА посредством размещения систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Москве ввели запрет на запуск беспилотников. При этом он не затронул БПЛА, используемые по решениям органов власти. Как объяснял Сергей Собянин, решение принято, чтобы избежать несанкционированного использования дронов, которые могут помешать работе правоохранителей. Позже аналогичные запреты ввели и в других регионах РФ.



Запрет на использование БПЛА ввели уже почти в 50 регионах России