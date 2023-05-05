Запрет на полеты беспилотников в 40 регионах РФ откатит рынок к уровню 2018 года – СМИ

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Запрет на полеты беспилотников в 40 регионах РФ обойдется этой сфере в сумму около 10 миллиардов рублей, ограничение отбросит отрасль к показателям 2018 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на разработчиков и производителей техники.

В связи с маленькой эффективностью тотальных запретов аналитики предложили за месяц организовать внедрение ответчиков для контроля маршрута и экстренного прерывания полета беспилотника.

Если такие ограничения продлятся до конца года, то общие убытки в Москве, Подмосковье и Петербурге могут составить порядка 1,5 миллиарда рублей. Подобная сумма представляет собой объем недополученной прибыли производителей и эксплуатантов БПЛА, которые предоставляют услуги в области аэрофотосъемки и мониторинга, считают участники рынка.

По словам гендиректора "Флай Дрон" Никиты Данило, потери из-за запретов по России могут превысить 10 миллиардов рублей в этом году. И это не считая убытки в российских регионах, подчеркнул он.

Запрет на полеты дронов ввели на фоне атаки беспилотника на Кремль. БПЛА удалось сбить с помощью военных. Российские власти произошедшее назвали спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пытался ударить по Москве или лично Путину. Вооруженная борьба происходит только на украинской территории, утверждает он.

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