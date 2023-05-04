Слуцкий заявил, что Зеленский и Байден должны ответить за атаку беспилотников на Кремль

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Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возложил ответственность за атаку беспилотников на Кремль не только на президента Украины Владимира Зеленского, но и на его западных хозяев. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Вместе с Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева – президент США Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине", – заявил он.

По мнению Слуцкого, попытки Белого дома заявить о том, что США не поощряют Украину наносить удары по России выглядят "весьма натянуто". Кроме того, он скептически отнесся к заявлениям американских властей о попытках выяснить, проводилась ли атака на Кремль по приказу Киева, или же за ней стояла некая проукраинская группировка.

"В Вашингтоне все и так хорошо знают, поскольку в данном случае не хвост виляет собакой. На Банковой улице в Киеве давно введено прямое внешнее управление из США", – написал Слуцкий.

Депутат считает, что для Зеленского необходимо проведение международного трибунала. Он подчеркнул, что Россия правовое государство и соблюдет все юридические процедуры и проведет расследование.

Однако, пишет Слуцкий, "мы уже сегодня не сомневаемся по поводу того, чью вину следствию предстоит доказать".

В ночь на 3 мая Кремль был атакован при помощи беспилотных летательных аппаратов. Оба беспилотника были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на российского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пытался атаковать Москву или лично Владимира Путина. Он подчеркнул, что вооруженная борьба происходит только на украинской территории.



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