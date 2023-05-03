Блинкен заявил, что США пока не могут подтвердить атаку украинских БПЛА на Кремль

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В США осведомлены о произошедшей атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на резиденцию президента РФ, однако подтвердить подобное пока не могут. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Сложно комментировать или рассуждать об этом, не зная реальных фактов", – цитирует политика The Washington Post.

Вместе с тем Блинкен, отвечая на вопрос, как в США реагируют на заявления российской стороны о причастности Киева к атакам БПЛА, добавил, что Вашингтон оставляет за Украиной право самостоятельно выбирать способы защиты собственных территорий.

В ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ с помощью БПЛА. Два беспилотника были ликвидированы системами противовоздушной обороны (ПВО). Подобные действия Украины в Кремле сочли заранее спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера в преддверии Дня Победы.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность страны к произошедшему. Аналогичное заявление сделал и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, власти Киева не имеют сведений о произошедшем.



В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина