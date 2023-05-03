США пытаются оценить сообщения о попытке атаки беспилотников на Кремль – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Соединенные Штаты пытаются оценить сообщения о попытке атаки беспилотников на Кремль. Об этом пишет Reuters.

"Мы все еще пытаемся оценить эту информацию", – сообщил агентству анонимный американский чиновник.

Ранее стало известно, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю. Российские военные вывели из строя два БПЛА.

В Кремле назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на Владимира Путина накануне Дня Победы. Уточнялось, что он не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет никакого отношения к атаке дронов на Кремль.

Позднее депутат Госдумы Олег Морозов призвал официально объявить украинского лидера Владимира Зеленского террористом. Он подчеркнул, что данный инцидент нельзя оставить без ответа, поскольку "безнаказанность породит соблазн повторить подобный теракт".



В Кремле назвали покушением на Путина атаку украинского беспилотника