Власти Украины опровергли свою причастность к ночной атаке на Кремль

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Киев не имеет никакого отношения к атаке дронов на Кремль, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом сообщает France Presse.

"Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль", – отметил он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров подчеркнул, что у украинской стороны нет информации по поводу произошедшего.

"Как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", – приводит слова Никифорова РИА Новости.

Пресс-служба президента России сообщала, что 3 мая Украина попыталась нанести удар по Кремлю при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Два беспилотника были выведены из строя. Уточнялось, что никто в ходе произошедшего не пострадал.

В Кремле случившееся назвали спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что на момент происшествия Владимира Путина не было в Кремле. По его словам, в этот день глава государства работал в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.



Украина пыталась нанести удар по Кремлю в ночь на 3 мая