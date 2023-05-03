СМИ опубликовали кадры атаки украинских БПЛА на Кремль

В Сети появились кадры, на которых запечатлена, предположительно, ночная атака украинских беспилотников на Кремль.

На них видно, как БПЛА подлетает к кремлевской резиденции президента России, затем в небе появляется яркая вспышка и дым. Подлинность видео при этом пока никак не подтверждена.

Ранее в среду пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по Кремлю. Для этого были использованы два беспилотника, однако российские военные вывели их из строя.

В Кремле случившееся назвали спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера. При этом там уточнили, что никто в результате атаки не пострадал. РФ оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю там и тогда, где и когда посчитает нужным, указали в пресс-службе главы государства.