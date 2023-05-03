15:37Происшествия
СМИ опубликовали кадры атаки украинских БПЛА на Кремль
На них видно, как БПЛА подлетает к кремлевской резиденции президента России, затем в небе появляется яркая вспышка и дым. Подлинность видео при этом пока никак не подтверждена.
Ранее в среду пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по Кремлю. Для этого были использованы два беспилотника, однако российские военные вывели их из строя.
В Кремле случившееся назвали спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера. При этом там уточнили, что никто в результате атаки не пострадал. РФ оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю там и тогда, где и когда посчитает нужным, указали в пресс-службе главы государства.
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