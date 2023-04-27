27 апреля, 23:13Происшествия
В Домодедово опровергли информацию о дронах в районе аэропорта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Домодедово опровергли информацию о дронах в районе столичного аэропорта. Сообщения, ранее распространившиеся в Сети, прокомментировал представитель воздушной гавани.
До этого телеграм-канал Shot написал, что экипажи двух самолетов увидели неизвестные дроны, когда заходили на посадку. Одним из таких самолетов стал Boeing компании Nordstar, который совершал рейс из Уфы в Москву.
"Информация не соответствует действительности. Рейсов авиакомпании NordStar, следующих по маршруту Уфа–Домодедово, сегодня нет в расписании. Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме", – передает РИА Новости сообщение представителя.
Он подчеркнул, что ни в среду, ни в четверг никаких дронов не зафиксировано.
До этого беспилотник упал на территорию частного участка в подмосковном Подольске. После осмотра объекта сотрудниками полиции выяснилось, что БПЛА оказался самодельным. На корпусе беспилотника наблюдались многочисленные следы ремонта.
Еще один беспилотник ранее нашли в лесополосе недалеко от аэродрома Кубинка в Подмосковье. Им оказался дрон-квадрокоптер с возможностью съемки видеороликов. Взрывчатки на БПЛА не было.
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