В Домодедово опровергли информацию о дронах в районе аэропорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Домодедово опровергли информацию о дронах в районе столичного аэропорта. Сообщения, ранее распространившиеся в Сети, прокомментировал представитель воздушной гавани.

До этого телеграм-канал Shot написал, что экипажи двух самолетов увидели неизвестные дроны, когда заходили на посадку. Одним из таких самолетов стал Boeing компании Nordstar, который совершал рейс из Уфы в Москву.

"Информация не соответствует действительности. Рейсов авиакомпании NordStar, следующих по маршруту Уфа–Домодедово, сегодня нет в расписании. Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме", – передает РИА Новости сообщение представителя.

Он подчеркнул, что ни в среду, ни в четверг никаких дронов не зафиксировано.

До этого беспилотник упал на территорию частного участка в подмосковном Подольске. После осмотра объекта сотрудниками полиции выяснилось, что БПЛА оказался самодельным. На корпусе беспилотника наблюдались многочисленные следы ремонта.

Еще один беспилотник ранее нашли в лесополосе недалеко от аэродрома Кубинка в Подмосковье. Им оказался дрон-квадрокоптер с возможностью съемки видеороликов. Взрывчатки на БПЛА не было.



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