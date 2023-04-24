Беспилотник со взрывчаткой упал в Подмосковье

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В лесополосе садового некоммерческого товарищества (СНТ) в Белгородском округе Подмосковья обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), начиненный взрывчаткой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"В Богородском округе недалеко от СНТ "Заря" обнаружен упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой", – говорится в сообщении.

До этого БПЛА упал на территорию частного участка в подмосковном Подольске. После осмотра объекта сотрудниками полиции выяснилось, что БПЛА оказался самодельным. На корпусе беспилотника наблюдались многочисленные следы ремонта.

Еще один беспилотник ранее нашли в лесополосе недалеко от аэродрома Кубинка в Подмосковье. Им оказался дрон-квадрокоптер с возможностью съемки видеороликов. Взрывчатки на БПЛА не было.

