Беспилотник упал на территории псковского аэропорта

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На территории международного аэропорта Пскова имени княгини Ольги упал беспилотный летательный аппарат. Его обнаружили накануне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.

"Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН "Кром" <...> обследовали квадрокоптер на наличие взрывоопасных предметов. Взрывоопасных предметов не обнаружено", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Щекинском районе Тульской области упал беспилотник без опознавательных знаков. Его нашли в лесополосе. На место были вызваны оперативные службы. Отмечалось, что упавший БПЛА не угрожает местным жителям.

А до этого квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором нашли в Подмосковье. Он приземлился в лесу, недалеко от аэродрома Кубинка. Позже выяснилось, что его владелец – подросток, которых хотел заснять лес с высоты.

