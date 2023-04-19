Украинский беспилотник вновь пытался атаковать ТЭС в Белгородской области – СМИ

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"

Беспилотник украинской стороны вновь попытался атаковать электростанцию в Белгородской области. Об этом сообщает Life.ru.

Российские силы смогли сбить БПЛА ВСУ. Дрон заметили недалеко от села Драгунского. Беспилотник ликвидировали сразу после обнаружения. Устройство было оснащено СВУ. В результате инцидента пострадавших не зафиксировали.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовного района с помощью БПЛА. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, никто не пострадал. Однако были зафиксированы разрушения в одном частном жилом доме.

В этот же день под обстрел ВСУ попало село Муром. Один из снарядов попал в частный жилой дом.