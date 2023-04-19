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Украинский беспилотник вновь пытался атаковать ТЭС в Белгородской области – СМИ
Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"
Беспилотник украинской стороны вновь попытался атаковать электростанцию в Белгородской области. Об этом сообщает Life.ru.
Российские силы смогли сбить БПЛА ВСУ. Дрон заметили недалеко от села Драгунского. Беспилотник ликвидировали сразу после обнаружения. Устройство было оснащено СВУ. В результате инцидента пострадавших не зафиксировали.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовного района с помощью БПЛА. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, никто не пострадал. Однако были зафиксированы разрушения в одном частном жилом доме.
В этот же день под обстрел ВСУ попало село Муром. Один из снарядов попал в частный жилой дом.
Американский журналист заявил об обстрелах мирных граждан со стороны ВСУ
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