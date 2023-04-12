Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мужчина пострадал при обстреле села Новостроевка-Вторая Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, 12 апреля под обстрел Вооруженных сил Украины попали сразу несколько муниципальных образований.

"К сожалению, есть один пострадавший мирный житель в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Мужчина проезжал в своем автомобиле, когда начали взрываться снаряды. Слава богу, что разрывы произошли не с водительской стороны", – рассказал глава региона.

Он уточнил, что все обошлось легкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался. Также поврежден один частный дом и сарай.

В хуторе Старом Волоконовского района повреждено четыре домовладения. При этом из людей никто не пострадал.

Ранее беспилотник был сбит в Валуйском городском округе Белгородской области. Объект был замечен и ликвидирован системой противовоздушной обороны (ПВО). Обломки летательного аппарата упали в поле. Пострадавших не было.

До этого БПЛА сбили в Симферопольском районе Крыма. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, жертв и разрушений не было.



Система ПВО сбила украинскую ракету на востоке Крыма

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!