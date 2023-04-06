Беспилотник сбит в Валуйском городском округе Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Беспилотник был сбит в Валуйском городском округе Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В Валуйском городском округе системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений нет, его остатки упали в поле", – говорится в его публикации.

В настоящее время специалисты обследуют территорию, добавил губернатор.

Ранее украинские силы с помощью БПЛА сбросили взрывные устройства на село Новая Таволжанка в Белгородской области. После атаки разрушений или пострадавших не было выявлено. Гладков уточнил, что обе ракеты попали в огороды.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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