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12:24

Происшествия

ВСУ сбросили взрывные устройства на село в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские военные с помощью БПЛА сбросили взрывные устройства на село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства", – написал он.

По словам чиновника, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет. Он уточнил, что оба снаряда попали в огороды.

Ранее украинский беспилотник атаковал здание военкомата в Брянской области. В результате здание оказалось повреждено, однако никто из людей не пострадал.

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