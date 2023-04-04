12:24Происшествия
ВСУ сбросили взрывные устройства на село в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Украинские военные с помощью БПЛА сбросили взрывные устройства на село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства", – написал он.
По словам чиновника, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет. Он уточнил, что оба снаряда попали в огороды.
Ранее украинский беспилотник атаковал здание военкомата в Брянской области. В результате здание оказалось повреждено, однако никто из людей не пострадал.
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