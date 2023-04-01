Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Энергоснабжение было нарушено в трех населенных пунктах Курской области из-за обстрела со стороны украинских сил. О последствиях атаки рассказал глава региона Роман Старовойт в своем официальном телеграм-канале.

"Пострадавших и разрушений нет, но из-за обстрела нарушено энергоснабжение трех приграничных населенных пунктов: кроме Искры – села Клевень, а также деревни Богословка. Ремонтные бригады приступают к ликвидации повреждений", – говорится в его публикации.

Губернатор сообщил, что во время обстрела зафиксировали свыше 20 прилетов в селе Искра.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины снова атаковали Курскую область. Они сбросили взрывное устройство с беспилотника на крышу дома культуры в селе Дроновка. Атаку произвели в ночь на 1 апреля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ обстреляли село в Курской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!