Украинские силы обстреляли Графовку в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские силы подвергли обстрелу село Графовка в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть разрушения: выбиты стекла, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена хозпостройка", – говорится в его публикации.

Губернатор также сообщил, что в результате атаки в населенном пункте возникли проблемы с газоснабжением. По его словам, глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводят подомовой обход.

Ранее село Тишанка Волоконовского района Белгородской области попало под обстрел. По словам Гладкова, никто не пострадал, однако снаряд повредил одно частное домовладение. Там были выбиты окна, повреждены фасад и забор.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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