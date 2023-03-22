ВСУ обстреляли село Демьянки в Брянской области

Фото: телеграм-канал AV БогомаZ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по селу Демьянки Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня ВСУ обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет", – написал глава региона.

Обстрел украинской армии привел к нарушению электроснабжения в населенном пункте, повреждениям производственной базы сельскохозяйственного предприятия и административного здания.

Для ликвидации последствий происшествия на место прибыли оперативные службы региона.

Ранее об обстреле со стороны украинской армии сообщили в Белгородской области. ВСУ открыли огонь по селу Борисовка в регионе. Жертвой происшествия стал мужчина, работающий сторожем на территории сельскохозяйственного предприятия.



Мужчина погиб в результате обстрела Борисовки под Белгородом

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