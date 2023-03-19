ЛЭП в приграничном районе Курской области оказались повреждены при обстреле ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли ряд приграничных населенных пунктов региона. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"Сегодня ВСУ обстреляли несколько приграничных населенных пунктов Курской области: село Троицкое Кореневского района, деревню Елизаветовку и поселок Краснооктябрьский Глушковского района", – заявил Старовойт.

В населенном пункте Краснооктябрьский частично повреждены линии электропередач и здание медпункта наряду с четырьмя частными домовладениями.

По словам Романа Старовойта, среди мирного населения никто не пострадал. На месте прилетов работают ремонтные бригады, которые устраняют повреждения.

Ранее в администрации Донецка сообщили о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ из РСЗО по Кировскому району города. В момент обстрела погибший находился в своем автомобиле в районе проспекта Семашко.

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