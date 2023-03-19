Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ из РСЗО по Кировскому району Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

По предварительной информации, мужчина находился в своем автомобиле в районе проспекта Семашко во время обстрела.

В общей сумме украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 28 снарядов ночью 19 марта. Из них 25 ракет из РСЗО и три снаряда калибром 155 миллиметров.

Ранее СМИ сообщали о том, что несколько взрывов прогремело в городе Новомосковск Днепропетровской области. По сообщению местных властей, в результате взрывов в городе начался пожар.

До этого украинские войска подвергли обстрелу сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области.

Жители Донецка рассказали о новом обстреле города

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