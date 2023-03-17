У нефтепровода "Дружба" в Брянской области снова нашли самодельную бомбу – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сотрудники ФСБ и Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство на территории нефтеперекачивающей станции "Дружба" в одноименном поселке Новозыбковского района Брянской области, сообщает РБК со ссылкой на источник.

По информации издания, самодельную бомбу нашли накануне около 14:40 на территории станции, расположенной в 60 километрах от госграницы. В спецслужбах считают, что взрывное устройство могли сбросить с беспилотника.

Сотрудники Росгвардии обезвредили устройство. Отмечается, что оно имело металлический корпус и было начинено порошковыми элементами в виде шариков до пяти миллиметров и пластитом.

Вечером 14 марта и утром 15 марта "Транснефть" обнаружила на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопровода "Дружба" в Брянской области взрывные устройства. Сообщалось, что взрывчатка была сброшена с беспилотника.

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что станция не пострадала. По данному факту ведутся следственные действия. Позже выяснилось, что внутри взрывных устройств был пластит и металлические шарики. Также удалось выяснить, что устройства были сделаны из пластиковой трубы и оснащены детонатором.

Взрывные устройства обнаружили на НПС "Дружба" в Брянской области

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