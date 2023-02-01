Проблем с прокачкой нефти по "Дружбе" после обстрела нет – Минэнерго

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу "Дружба" после обстрела нет. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Пока ("Транснефть". – Прим. ред.) не уведомила, это означает, что нет никаких пока проблем (с прокачкой. – Прим. ред.), хотя там есть, наверное, какие-то повреждения, но они не повлияли на работу нефтепровода", – цитирует слова Шульгинова ТАСС.

По словам официального представителя "Транснефти" Игоря Демина, вечером 31 января произошла попытка обстрела нефтепровода "Дружба" – нефтеперекачивающей станции (НПС) "Новозыбков" в Брянской области.

Демин отметил, что данная станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе "Дружба" в единоразовом режиме.

"Последний раз НПС включалась на несколько часов и это было в прошлом году", – сказал спикер.

По словам официального представителя "Транснефти", на территории нефтепровода никто от попадания снаряда не пострадал. Кроме того, "Дружба" работает в штатном режиме.

Ранее в телеграм-каналах сообщили, что ВСУ обстреляли нефтеперекачивающую станцию "Новозыбков" нефтепровода "Дружба" в Брянской области.

Известно, что данный нефтепровод поставляет нефть на нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии и обеспечивает транзит в Европу.

Начало трубопровода – в Самарской области. Он проложен через Брянск. Далее разделяется на две ветви – северную и южную. Нефтепровод проходит через земли Белоруссии, Украины, Польши, Чехии, Словакии, Германии и Венгрии.

Ранее сообщалось, что Россия планирует сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину.

Кроме того, замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин сказал, что президент "Транснефти" Николай Токарев ранее сообщил о том, что в 2023 году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне текущего года.



Украина приостановила поставки российской нефти в Венгрию

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!