Россия намерена сохранить объем прокачки нефти через Украину в 2023 году – МИД

Фото: ТАСС/Николай Никитин

Россия планирует сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Он напомнил, что президент "Транснефти" Николай Токарев ранее сообщил о том, что в 2023 году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне текущего года.

Украинская сторона уже связалась с "Транснефтью" для обсуждения транзита, сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Украина рассматривает возможность повышения платы за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу. В пересчете на тонну речь идет о 13,6 евро.

В ноябре советник президента "Транснефти" Игорь Демин подтвердил, что российская компания получила от "Укртранснафты" обращение о повышении тарифа на транзит нефти через территорию Украины.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!