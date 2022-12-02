Вице-премьер РФ назвал действия Польши на нефтегазовом рынке театром абсурда

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Вице-премьер РФ Александр Новак назвал действия Польши на нефтегазовом рынке театром абсурда, комментируя сообщения о том, что нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку в "Транснефть" на поставку российского топлива по нефтепроводу "Дружба" в будущем году. Об этом сообщает ТАСС.

"Театр абсурда – то, чем они занимаются", – сказал он.

При этом Новак не подтвердил и не опроверг информацию о запросе Польшей поставок 3 миллионов тонн российской нефти. Он отметил, что сам узнал об этом из СМИ.

О том, что польская Orlen подала заявку в "Транснефть" сообщала газета "Коммерсант".

Ранее Новак назвал неприемлемым установление потолка цен на российскую нефть. Он добавил, что в этом вопросе Москва занимает жесткую позицию. По его словам, Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ограничения, даже если это будет выгодно с точки зрения заключения контрактов.



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