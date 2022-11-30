Эксперт рассказал, кто может срывать переговоры о потолке цен на российскую нефть

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, кто может намеренно срывать переговоры по установлению потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, Евросоюз уже не успеет договориться о предельной цене к 5 декабря. Специалист уверен, что кто-то специально мешает переговорам.

"Мы видим, что, может быть, какие-то намеренные действия предпринимает та же Польша для срыва переговоров, многие указывают на противоречия с позицией США. Но я думаю, что, наоборот, это скорее в интересах Соединенных Штатов", – высказался он.

Юшков отметил, что американские власти недавно предлагали перенести решение этого вопроса на январь, поскольку они считают, что в настоящее время не стоит дестабилизировать рынок.

Планируется, что некоторые ограничительные меры в отношении нефти из РФ будут введены уже 5 декабря, добавил эксперт. Речь идет об эмбарго от ЕС на покупку топлива морским транспортом и потолке цен.

По словам Юшкова, польская сторона заведомо поставила нереальное условие – 30 долларов за баррель, что только подтверждает намерения Польши сорвать переговорный процесс. Однако он подчеркнул, что республика получает топливо по нефтепроводу, на который не распространяются вводимые санкции.

"Многие европейские страны боятся, что, если потолок будет низким, это реально может создать проблемы с вывозом российской нефти. И тогда возникнет во всем мире дефицит нефти и любая другая нефть подорожает", – резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул неизменность решения Москвы о поставках нефти. По его словам, РФ не станет поставлять нефть и газ в страны, установившие ценовой потолок.

До этого сообщалось, что введение потолка цен на нефть может навредить не только России, но и Евросоюзу. Подобное обстоятельство спровоцирует хаос на мировом рынке энергетики, считает профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.



Евросоюз не смог прийти к соглашению по поводу потолка цен на российскую нефть – СМИ

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