Эксперт спрогнозировал ценовой потолок на российскую нефть в 65 долларов

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Стоимость российской нефти для западных стран не ограничится 30 долларами за баррель, поскольку в таком случае поставки будут приостановлены. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на эксперта фонда национальной энергетической безопасности, научного сотрудника финансового университета при правительстве РФ Станислаав Митраховича.

По его словам, стоимость за баррель российской нефти может установиться на отметке в 65 долларов.

"Серьезные политики прекрасно понимают, что при 30 долларах за баррель все российские поставки остановятся, чего они допустить не могут", – сказал эксперт.

Эксперт напомнил, как прибалтийские страны и Польша выступали за жесткие меры в отношении России. В связи с этим просьбы Эстонии, Польши, Литвы и Латвии опустить ценовую планку ниже не будут исполнены, уверен Митрахович.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул неизменность решения Москвы о поставках нефти. По его словам, РФ не станет поставлять нефть и газ в страны, установившие ценовой потолок.

До этого сообщалось, что введение потолка цен на нефть может навредить не только России, но и Евросоюзу. Подобное обстоятельство спровоцирует хаос на мировом рынке энергетики, считает профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.



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