Стоимость нефти Brent упала ниже 81 доллара за баррель

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Стоимость нефти Brent с поставкой в феврале 2023 года упала ниже 81 доллара за баррель с 11 января, следует из данных Лондонской биржи ICE.



В 10:07 понедельника, 28 ноября, цена нефти опустилась до 80,86 доллара. Показатель упал на 3,4%. В 10:20 цена зафиксировалась на отметке 81,49 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI снижалась до 74,21 доллара за баррель.

В сентябре текущего года на бирже также было зафиксировано снижение стоимости нефти указанной марки. Тогда цена опустилась ниже 89 долларов за баррель впервые с 3 февраля.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что в ближайшее время стоимость нефти за баррель будет снижаться. По его словам, цена топлива также может зафиксироваться на прежнем уровне, повышения стоимости не ожидается.



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