Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 89 долларов за баррель

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 89 долларов за баррель впервые с 3 февраля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16:35 по московскому времени цена на Brent упала до 88,92 доллара, потеряв 4,21%. К 16:39 стоимость нефти данной марки упала на 3,66%, до 89,43 доллара за баррель.
Также стоимость нефти WTI с поставкой в октябре 2022 года упала до 83,43 доллара за баррель (-3,97%).
Ранее министры финансов государств "Большой семерки" приняли решение поддержать введение потолка цен на нефть из России с 5 декабря. Отмечалось, что план предусматривает установление потолка цен на российские нефтепродукты выше стоимости добычи нефти, но гораздо ниже нынешних рыночных расценок.
До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Он пояснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях.
Новак назвал данную инициативу полным абсурдом и высказал мнение, что это полностью разрушит рынок. Он добавил, что за такой исход заплатят европейские и американские потребители, которые уже сегодня платят высокие цены.
Новости последнего часа: РФ перенаправит поставки нефти при введении потолка цен
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