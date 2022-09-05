РФ может ограничить поставки нефти другим странам только в качестве ответной меры – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия может принять решение об ограничении поставок нефти иностранным партнерам исключительно в качестве ответной меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Конечно, это может быть только ответной мерой", – ответил Песков на вопрос, может ли Москва превентивно прекратить поставки нефти другим странам до принятия инициативы G7 о введении лимита цен на российское сырье.

Ранее министры финансов государств "Большой семерки" приняли решение поддержать введение потолка цен на нефть из России с 5 декабря. Отмечалось, что план предусматривает установление потолка цен на российские нефтепродукты выше стоимости добычи нефти, но гораздо ниже нынешних рыночных расценок.

В свою очередь, Песков заявил, что, в случае введения потолка цен на энергоресурсы, Москва будет поставлять нефть в действующие на рыночных условиях страны. Он подчеркнул, что Россия не будет взаимодействовать с партнерами на нерыночных условиях.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Он назвал данную инициативу полным абсурдом и высказал мнение, что это полностью разрушит рынок. Новак добавил, что за такой исход заплатят европейские и американские потребители, которые уже сегодня платят высокие цены.