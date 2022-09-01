Новак заявил, что РФ прекратит поставки нефти определившим потолок цен странам

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Россия прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
Он пояснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях. Новак назвал данную инициативу полным абсурдом и высказал мнение, что это полностью разрушит рынок.
"Вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного", – приводит слова вице-премьера "Интерфакс".
Он добавил, что за такой исход заплатят европейские и американские потребители, которые уже сегодня платят высокие цены. Новак подчеркнул, что не слышал от нефтяных производителей позитивной реакции на это предложение.
Вице-премьер отметил, что российские компании готовятся к декабрю, когда вступят в силу санкции Евросоюза на закупки нефти РФ. Он подчеркнул, что все планы настроены на сохранение действующих уровней.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что министры финансов G7 представят план по установлению предельной цены на российскую нефть в пятницу, 2 сентября. Отмечалось, что план предусматривает установление потолка цен на российские нефтепродукты выше стоимости добычи нефти, но гораздо ниже нынешних рыночных расценок.
Также указывалось, что окончательный механизм ограничений планируют подготовить к декабрю текущего года.
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