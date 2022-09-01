Страны G7 готовы представить план по установлению цен на российскую нефть – СМИ

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Министры финансов G7 представят план по установлению предельной цены на российскую нефть в пятницу, 2 сентября. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что план предусматривает установление потолка цен на российские нефтепродукты выше стоимости добычи нефти, но гораздо ниже нынешних рыночных расценок. Также указывается, что окончательный механизм ограничений планируют подготовить к декабрю текущего года.
"Ожидаемое объявление [плана] открывает новый фронт в практически безуспешных попытках Запада сократить доходы России от продажи энергоносителей. Тем не менее чиновники пытаются решить несколько сложных вопросов, которые касаются того, как будет действовать ограничение цен", – говорится в публикации.
Ранее в министерстве финансов США заявили, что потолок цен на российскую нефть будет введен к декабрю 2022 года, поскольку к этому сроку должен начать действовать запрет Евросоюза на страхование танкеров с нефтью из России.
До этого Владимир Путин предупредил, что при введении ограничений на поставки нефти из России цены на топливо взлетят "до небес". По словам президента РФ, в этом случае западные страны наступят "на те же самые грабли", что и с поставками российского газа.
Страны G7 планируют установить предельные цены на нефть из России
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