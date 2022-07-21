Минфин США рассчитывает ввести потолок цен на российскую нефть к декабрю 2022 года

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В министерстве финансов США рассчитывают, что потолок цен на российскую нефть будет введен к декабрю текущего года. Об этом заявила замглавы американского ведомства Адевале Адейемо.
Она напомнила, что к этому сроку должен начать действовать запрет Евросоюза на страхование танкеров с нефтью из России.
"Мы следуем за тем, что делают европейцы. В шестом пакете санкций они отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен. Но они также сказали, что планируют к сентябрю ввести меры относительно страхования нефти", – приводит ее слова ТАСС.
Ранее депутат Европарламента от Португалии Сандра Перейра подняла вопрос о стоимости энергоносителей в Евросоюзе в результате существенного сокращения объемов импорта нефти из России. Соответствующий запрос она направила главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, которая в мае заявляла, что страны европейского региона к концу текущего года планируют сократить импорт российской нефти на 90%.
Накануне зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть, если цена окажется ниже затрат на добычу в результате введенных ограничений.
ЕС в ближайшее время введет седьмой пакет антироссийских санкций – СМИ
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