Россия не будет поставлять нефть по цене ниже затрат на добычу – Новак

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Зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть, если цена окажется ниже затрат на добычу в результате введенных ограничений.

"Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем", – сказал он в эфире Первого канала.

Ранее Владимир Путин предупредил, что цены на нефть взлетят до небес, если ввести ограничения на ее поставки из России. По словам президента РФ, в этом случае западные страны наступят "на те же самые грабли", что и с поставками российского газа.

До этого сообщалось, что правительство РФ планирует сформировать российский эталонный сорт нефти. Отмечалось, что это позволит нивелировать попытки западных стран урезать доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках.

В Китае, в свою очередь, заявили, что обсуждаемое Западом ограничение цен на российскую нефть может дестабилизировать рынок энергоресурсов и, как следствие, замедлить восстановление мировой экономики в целом.