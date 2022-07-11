В Китае объяснили, как ограничение цен на нефть из РФ повлияет на мировую экономику

Фото: depositphotos/jackmalipan

Обсуждаемое Западом ограничение цен на российскую нефть может дестабилизировать рынок энергоресурсов и, как следствие, замедлить восстановление мировой экономики в целом. Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на статью декана Китайского исследовательского института энергетической политики Линя Боцяна в газете "Хуаньцю шибао".

Боцян объяснил, что Запад пытается как можно сильнее надавить на Россию, пытаясь избежать при этом негативных последствий для себя. Введение ценовых ограничений цен на нефть из РФ приведет к нарушению поставок углеводородов, повысит волатильность цен на них, спровоцирует рост инфляции.

Кроме того, в текущих условиях Запад, по утверждению эксперта, не сможет быстро найти новых поставщиков топлива, тогда как Москва уже находится в поисках новых рынков сбыта.

Ранее стало известно, что в настоящее время страны G7 изучают возможности ограничения предельных цен на энергоресурсы из РФ. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что максимальная закупочная цена на российскую нефть может быть установлена на уровне вдвое ниже текущего.

