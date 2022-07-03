В G7 обсуждают планы по снижению вдвое цен на российскую нефть

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Страны Группы семи (G7) намерены установить максимальную закупочную цену на нефть РФ на уровне вдвое ниже текущего, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Ожидается, что потолок цены на нефть из России будет установлен на уровне в половину от ее нынешней цены. Также мы создадим механизм, который не допустит покупку российской нефти по цене выше установленной", – приводит РИА Новости его слова.

Японский премьер назвал данный шаг демонстрацией того, что за насилие нужно платить высокую цену.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщило, что президент США Джо Байден и другие лидеры государств G7 планируют ввести запрет на ввоз нового российского золота. По его данным, во вторник, 28 июня, Минфин США планирует принять постановление о запрете на импорт в страну золота из РФ. Данное ограничение дополнит уже действующие антироссийские санкции.

