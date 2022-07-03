В G7 обсуждают планы по снижению вдвое цен на российскую нефть

Фото: depositphotos/ssuaphoto
Страны Группы семи (G7) намерены установить максимальную закупочную цену на нефть РФ на уровне вдвое ниже текущего, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Ожидается, что потолок цены на нефть из России будет установлен на уровне в половину от ее нынешней цены. Также мы создадим механизм, который не допустит покупку российской нефти по цене выше установленной", – приводит РИА Новости его слова.
Японский премьер назвал данный шаг демонстрацией того, что за насилие нужно платить высокую цену.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщило, что президент США Джо Байден и другие лидеры государств G7 планируют ввести запрет на ввоз нового российского золота. По его данным, во вторник, 28 июня, Минфин США планирует принять постановление о запрете на импорт в страну золота из РФ. Данное ограничение дополнит уже действующие антироссийские санкции.
Страны G7 предложили установить предельную цену на нефть и запретить импорт золота РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: