Аналитики предрекли "стратосферные" цены на нефть из-за санкций против РФ

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Цены на нефть могут вырасти до "стратосферных" 380 долларов при сокращении поставок на 5 миллионов баррелей в сутки, завили аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co.

Как пишет Bloomberg, это произойдет в случае установки лимита цен на российскую нефть странами G7. В таком случае Россия может сократить нефтедобычу, что на экономике страны не скажется. Однако это приведет к катастрофическим последствиям для других государств.

По прогнозам, снижение добычи нефти на 3 миллиона баррелей поднимет цены на 190 долларов.

"Плотность мирового нефтяного рынка сейчас на стороне России", – отметили аналитики.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попытался "образумить" президента США Джо Байдена, который намерен ограничить импорт нефти из России. Американский лидер, поддерживая идею ввести ограничения цен, призывает страны Ближнего Востока увеличить поставки ресурса на Запад.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

