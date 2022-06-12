Экономист назвал виновников провала западных санкций против России

Фото: depositphotos/Kordin
Причиной провала санкций Запада в отношении России является недостаточный уровень компетенции западных экономистов, рассказал экономист Василий Колташов.
По его словам, нобелевские лауреаты по экономике за последние 30 лет, которые занимали посты в солидных университетах США, не смогли вовремя предупредить политиков о последствиях противостояния с Москвой.
"Не нашлось людей, которые, будучи представлены нам как гиганты экономической мысли, способные укрепить западную стратегию в экономике на века, смогли бы донести до политиков мысль, что санкции не будут работать", – приводит слова Колташова агентство "Прайм".
Вторым провалом Запада эксперт назвал отсутствие внятного плана действий в сложившейся ситуации. Он отметил, что сегодняшний кризис показал неспособность западной экономической школы предположить заранее, что Европа окажется зоной, по которой санкции ударят сильнее всего.
"Все эти годы они нахваливали неолиберализм, пропагандировали, что США – великая страна. <...> По факту же оказалось, что это не гиганты мысли, а интеллектуальные тараканы", – заключил эксперт.
Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев заявил, что главная причина провала политики Вашингтона в отношении антироссийских санкций – излишняя самонадеянность и недооценка роли России в мировой экономике.
По его словам, Соединенные Штаты опирались на неподкрепленное мнение, которое заключается в том, что для полного краха России достаточно одного удара извне. При этом в Вашингтоне не учли цепочки поставок российского сырья и продовольствия.
Цена дизельного топлива в США установила рекорд
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: