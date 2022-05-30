В Иране назвали причину провала антироссийских санкций Запада

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Антироссийские санкции Запада не достигли ожидаемого эффекта благодаря работе платежной системы "Мир", пишет иранская газета Resalat.

Авторы издания подчеркивают, что Россия заблаговременно создала и ввела в эксплуатацию локальную систему международных платежей. По их мнению, еще ни одной стране не удавалось заранее подготовиться к ограничительным мерам.

"Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT. <...> Запад, вводя свои санкции, очевидно, совсем не учел этот фактор", – говорится в публикации.

Опрошенные изданием аналитики отметили, что наличие платежной системы "Мир" смягчило последствия прекращения работы в РФ Visa и MasterCard. Именно этот фактор, уверены они, лишил смысла многие вводимые против Москвы санкции.

Авторы статьи также высоко оценили решение Владимира Путина перевести в рубли расчеты за поставки газа недружественным странам. Отмечается, что из-за этого Запад оказался в затруднительном положении и теперь не знает, как обойти собственные ограничения.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что национальная платежная система "Мир" стала альтернативой Visa и Mastercard, которые в начале марта 2022 года объявили о приостановке всех операций на территории России.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что введенные Западом антироссийские санкции похожи на истерику и агонию. По словам министра, ограничительные меры готовились достаточно давно и вряд ли будут сняты.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

