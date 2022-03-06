Visa объявила о приостановке всех операций в России

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Американская корпорация Visa в ближайшие дни будет работать со своими партнерами и клиентами в России, чтобы прекратить все транзакции на территории страны. Об этом говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте компании.

"После завершения все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны", – говорится в сообщении.

Также указано, что на территории России не будут работать любые карты Visa, выпущенные за границей.

Председатель и главный исполнительный директор Visa Inc. Эл Келли заявил, что компания вынуждена пойти на такие меры из-за ситуации вокруг Украины.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка.

Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

В ЦБ ранее заявили, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.