Россия заплатит по госдолгу по схеме расчетов за газ в рублях – Силуанов

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Россия планирует проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, схожего со схемой оплаты газа в рублях, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".

Он уточнил, что система расчетов будет аналогичной, только в обратном порядке. Это, по словам министра, позволит проводить платежи без задействования западной инфраструктуры.

Министр добавил, что для получения платежа по государственному долгу в оригинальной валюте инвесторы должны будут открыть валютный и рублевый счета в российском банке и давать поручение на покупку валюты. Платежи, по словам Силуанова, будут проходить через Национальный расчетный депозитарий.

25 мая Минфин Соединенных Штатов объявил, что не будет продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Силуанов назвал эту меру экзотической. По его словам, таким образом Запад прежде всего не дает своим инвесторам получать средства по вложениям в российские бумаги.

