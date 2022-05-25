США не будут продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга России

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Соединенные Штаты не будут продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, сообщается на сайте американского Минфина.

Срок действия лицензии истекает 25 мая в 07:01 по московскому времени.

"Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С", – говорится в сообщении.

18 мая глава Минфина США Джанет Йеллен назвала маловероятным продление данной лицензии. Она отметила, что в настоящее время РФ не может осуществлять заимствования на глобальных финансовых рынках из-за западных санкций.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не собирается объявлять дефолт по долгу и сможет заплатить в рублях в случае закрытия западных структур.

До этого сообщалось, что Россия снова столкнется с риском технического дефолта 27 мая. В этот день РФ должна заплатить купон по еврооблигациям "Россия-2026" на сумму 71,25 миллиона долларов, а также совершить платеж по еврооблигациям "Россия-2036" на сумму 26,5 миллиона евро.